Пресняков после развода с Красновой похвастался, что день продержался трезвым: "И мне прямо офигенно!"

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместе около 10 лет. Летом стало известно, что супруги развелись. Якобы у них накопились претензии друг к другу, разрешить которые невозможно.

Поговаривают, что брак сгубил побег в Америку. Якобы за границей Никита не смог дать Алене то, к чему она привыкла дома. Краснова вернулась в Моску к родителям, а Пресняков умчался на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США.

Фестиваль уже закончился, но Никита продолжает рассказывать, как проводил там время. Пресняков выживал в нечеловеческих условиях среди пыли и грязи, утверждает, что это ничуть не мешало наслаждаться атмосферой Burning Man.

По словам Преснякова, сначала он не просыхал. Однако в какой-то момент уже не мог больше пить. Тут внука Аллы Пугачевой настигло откровение, оказывается, и без алкоголя можно весело проводить время.

"Правы те, кто говорил, что тут круто быть даже полностью трезвым. Сегодня не выпил ни одной текилы и мне прямо офигенно! Здесь можно ходить, кайфовать, смотреть и знакомиться", — высказался певец.

Ранее о состоянии Никиты высказался его отец Владимир Пресняков. Он не стал скрывать, что переживает за сына. "Наверное, вы все сами знаете, как у него дела. А так он сейчас на новом этапе, у него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел", — заявил исполнитель хита "Зурбаган".