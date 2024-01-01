Вашингтон готовит президентский указ о введении механизма санкций в отношении государств, которые "незаконно удерживают" американских граждан.

Как сообщает CBS, администрация Дональда Трампа намерена создать "инструменты для наказания государств, незаконно задерживающих граждан США, и позволит ограничить использование паспортов для поездок в такие страны".

По информации телеканала, пресловутый новый механизм напоминает процедуру признания государств спонсорами терроризма. На этом основании у Госдепа появится право вводить рестрикции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага".

Во время февральского телефонного разговора президентов России и США была поднята, в числе прочих, тема обмена заключенными. Дональд Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые Москвой и Вашингтоном на этом треке договоренности, а также поблагодарил Владимира Путина за освобождение Марка Фогеля, отбывавшего в России срок за контрабанду наркотиков.

1 августа 2024 года вернуться домой в результате обмена заключенными удалось сразу десяти россиянам. Этот обмен называли крупнейшим со времен холодной войны. Вернувшихся сограждан лично приветствовал в аэропорту глава государства Владимир Путин, поскольку такова "дань тем людям, которые служат своей стране".