Открыта регистрация на Московский осенний велофестиваль

Регистрация на Московский осенний велофестиваль, который пройдет 13 сентября, открылась.

Для участников подготовили два фестивальных городка - на главной площади ВДНХ (он начнет работу в 12:00) и Крылатской улице. Насыщенная развлекательная программа на финише продлится до 18:00.

При регистрации нужно выбрать время заезда - в 13:00, 14:00 или 15:00. Время старта разделили для удобства и безопасности велосипедистов. Маршрут пройдет по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде.