Аглаю Тарасову освободили из-под стражи в зале суда

Суд в Москве отклонил ходатайство следствия о заключении под домашний арест актрисы Аглаи Тарасовой, в вещах которой при досмотре в аэропорту нашли наркотическое вещество.

Вместо домашнего ареста суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Звезде сериала "Интерны" и фильма "Холоп-2" запрещено пользоваться связью и выходить из дома с полуночи до шести часов утра — актриса может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.

Кроме того, Тарасова обязана являться самостоятельно по вызовам следователей и суда в рамках расследования уголовного дела о контрабанде наркотических средств (часть 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), сообщает ТАСС.

С учетом избранной меры пресечения актрису освободили из-под стражи в зале судебных заседаний.