Песков признался, что не понимает разницу между MAX и иностранными мессенджерами

Идея блокировки зарубежных мессенджеров для борьбы с мошенничеством в пользу российского мессенджера MAX неясна. Такое признание сделал в пятницу, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, рассматривается ли возможность полного ограничения работы в России иностранных мессенджеров, когда появился российский аналог в виде Max, чтобы эффективнее бороться с интернет-мошенниками.

Однако Песков отметил, что не видит разницы в этом контексте между иностранными мессенджерами и российским сервисом: "Я не понимаю, в чем разница, потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max" (цитата по ТАСС).

Между тем в Государственной думе назвали преимущество MAX перед иностранными мессенджерами. Член думского комитета по информационной политике Антон Немкин заявил, что MAX запрашивает меньше разрешений, нежели зарубежные конкуренты: у WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) 85 разрешений, у Telegram — 71 разрешение, у MAX — только 63 разрешения.

В Минцифры рассказали, что операторы связи "большой четверки" начали предоставлять абонентам в России безлимитный доступ к мессенджеру Мах. Такая услуга доступна всем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.