"Господи Иисусе, да вы что? Боже мой!" Мария Аронова не может прийти в себя после случившегося с дочерью Ксении Раппопорт

Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали в аэропорту Домодедово. У девушки нашли наркотики.

В отношении звезды фильма "Лед" возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Аглае грозит до 7 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей.

Старшие коллеги Тарасовой неоднозначно отреагировали на задержание артистки. Так, Мария Аронова была шокирована и отказывалась верить в виновность актрисы. 53-летняя звезда кино не может прийти в себя после таких новостей.

"Господи Иисусе, да вы что? Боже мой... Я ничего не знаю об этом. Ой, как вы меня расстроили... Она прекрасная девочка, замечательная, чудесная, мной очень нежно любимая", — поделилась Аронова с "Подъемом".

А президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России Сергей Никоненко напротив, очень жестко высказался о Тарасовой. Он призвал не делать поблажек дочери Раппопорт. "Таких артистов интересуют только деньги. Наркотики – это же деньги. Непонятно, от чего у нее зависимость – от денег или веществ. Это плохо и недостойно звания человека. Это достойно только звания скотины", — отметил Никоненко.

Между тем, 5 сентября суд отклонил ходатайство следствия о заключении под домашний арест Аглаи Тарасовой. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Артистке запрещено пользоваться связью и выходить из дома с полуночи до шести часов утра. Аглаю освободили из-под стражи в зале судебных заседаний.