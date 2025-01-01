Польша пригрозила Беларуси особыми мерами за учения с Россией

Польша готова предпринять "особые меры" в отношении Беларуси в случае провокаций на российско-белорусских учениях "Запад-2025". Об этом заявил в пятницу, 5 сентября, глава польского правительства Дональд Туск.

Как заявил политик в эфире TVP Info, Варшава рассматривает предстоящие учения "Запад-2025" как агрессивные маневры, которые "симулируют нападение, а не оборону".

От конкретики относительно возможных "особых мер" Туск воздержался, пообещав, что "больше расскажу на следующей неделе".

Угрозы польского политика прозвучали после того, как Минск объявил о поимке шпиона — гражданин Польши передавал польским силовикам секретные данные о военных объектах в свете предстоящих российско-белорусских учений.

При этом в белорусском Минобороны рассказали, что во время маневров "Запад-2025" планируется отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов.