Дана Борисова против отношений 18-летней дочери с Дибровым: "Ведет себя как помещик, как вальяжный мужчина"

Дмитрий Дибров после объявления о разводе стал чаще выходить в свет. Так, неожиданно для многих ведущий появился на дне рождения дочери Даны Борисовой Полины. Шоумен так мило беседовал с именинницей, что поползли слухи, что Дмитрий присматривает себе новую невесту.

Учитывая тот факт, что последней жене Диброва было всего 17 лет, когда шоумен положил на нее глаз, связь с 18-летней Борисовой исключать не стали. Возможность стать тещей телеведущего тут же прокомментировала Дана.

"Мне не страшно, здесь он ведет себя как помещик, как вальяжный мужчина. Он по натуре философ и не теряет своих всех привлекательных черт. Я это увидела на дне рождения дочери! Я обожаю Дмитрия", — отметила Борисова-старшая.

Однако породниться с Дибровым Дана не хотела бы. "Честно говоря, дочке я такого мужа не желаю. Я его не рассматриваю как мужа своей Полины, у него уже была своя Полина и считаю, что он ее очень любил, а сейчас ему очень тяжело и мне его безумно жалко", — сказала Борисова в шоу "Прямой эфир".

Напомним, что Дмитрию и Полине Дибровым удалось достойно завершить отношения. Супруги не устраивали публичных скандалов и даже смогли мирно договориться об опеке и разделе имущества.