Медведев: Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал в пятницу, 5 сентября, в Светогорск Ленинградской области, посетив автомобильный пункт пропуска на границе с Финляндией.

Как отметил политик, сейчас на российско-финской границе "тихо, спокойно" и "никто никуда не ходит". Медведев подчеркнул, что к этому привело "не наше решение", ведь Россия не угрожает никому в Европе и не стремится перекраивать границы.

В то же время Финляндия, как и Норвегия, Польша и прибалтийские государства усиливают военное присутствие вблизи российской территории, также вовсю строят стены и заградительные сооружения. По словам Медведева, такая инфраструктура пригодна и для размещения воинских частей.

Российская сторона не намерена оставлять это без должной реакции и изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией, поскольку необходимо повысить надежность защиты госграницы, цитирует зампреда Совбеза ТАСС.

Ранее сообщалось, что Польша и Финляндия решили восстановить болота для защиты от России. По информации западных СМИ, болота рассматривают в Варшаве и Хельсинки как эффективную естественную преграду против военной техники, которая может в будущем прийти с востока.