Володин предложил трудоустраивать участников СВО во все российские школы

Все россияне, которые участвуют в специальной военной операции, — герои и патриоты, поэтому важно, чтобы страна позаботилась о них. Такое заявление сделал в пятницу, 5 сентября, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик пообщался со студентами и преподавателями Кубанского государственного университета в Краснодаре. Он подчеркнул, как важно привлекать участников спецоперации к воспитанию и обучению детей и молодежи.

Как отметил Володин, самое главное — чтобы качества бойцов СВО были востребованы при обучении детей, поэтому необходимо сделать так, "чтобы они пришли в образовательные учреждения и преподавали бы те предметы, которые им ближе".

Спикер Госдумы напомнил, что в советские годы в школах вели уроки и занятия многие бывшие фронтовики, которые серьезно повлияли на детское мировоззрение. Поэтому и сейчас "хотелось бы, чтобы в каждой школе был такой преподаватель", цитирует Вячеслава Володина "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО перенесли тяжелейшие испытания, не щадя себя, поэтому именно они должны сформировать основу российского государства и должны быть востребованы в гражданской жизни.

Глава государства назвал очень важным то, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются в активную общественную деятельность и в реализацию значимых проектов и инициатив.