Военные рассказали о подвиге младшего сержанта Лядова

Гвардии рядовой Иван Кука уничтожил вражеский дрон и вывел самоходную артиллерийскую установку из-под огня противника. Во время загрузки боекомплекта наш расчёт подвергся артиллерийскому обстрелу. Механик-водитель Кука, умело маневрируя, доставил технику в безопасный район, а по пути, обнаружив в небе FPV-дрон неонацистов, точными выстрелами сбил беспилотник. Аппарат сдетонировал, не причинив вреда личному составу.

Младший сержант Данила Лядов управлял разведывательным дроном во время наступления российских подразделений, корректируя огонь артиллерии. Начальник расчета БПЛА выявил замаскированный вражеский миномёт, передал точные координаты, после чего позиции боевиков были уничтожены. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Лядова, оборона противника была ослаблена, а наши войска продолжили успешное продвижение, сообщает "ТВ Центр".