Российские войска взяли под огневой контроль стратегическую трассу Славянск - Изюм. По этой дороге неонацисты перебрасывали резервы и пополняли боеприпасы. Операторы дронов перехватывают грузовики и бронемашины противника.

Критическая ситуация для киевских радикалов сложилась и в Днепропетровской области. Наши ударные беспилотники и расчёты артиллерии ловко поражают замаскированные блиндажи, а также вражеские пункты управления дронами.

Благодаря такой поддержке с воздуха российские штурмовые группы оперативно захватывают новые выгодные позиции, сообщает "ТВ Центр".