Миротворец Трамп переименовал Министерство обороны

Министерство войны - так теперь официально называется главное военное ведомство США. Его переименовал Дональд Трамп, соответствующий указ он подписал накануне в Овальном кабинете в присутствии прессы.

По словам американского лидера, это возвращение к истории - Минобороны называлось так до окончания Второй мировой войны. Старое название, подчеркнул хозяин Белого дома, отражает состояние дел в сегодняшнем мире, и вообще, как традиционно отметил Трамп, Соединенные Штаты выиграли все глобальные конфликты.

В Пентагоне ждать не стали и в этот же день поменяли логотипы в соцсетях и все именные таблички. Так, на дверях офиса главы ведомства Пита Хегсета теперь указана новая должность - министр войны, сообщает "ТВ Центр".