Представители "коалиции желающих" рассуждают о том, какие гарантии безопасности предоставить Украине, но забывают о необходимости обсуждать это с Россией. Об этом заявил в пятницу, 5 сентября, заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик высмеял идеи пресловутой коалиции, озвученные по результатам переговоров в Париже: "Это чушь собачья, ересь такая. Выражаясь на английском языке, это bullshit или просто shit, как угодно называйте".

Медведев риторически поинтересовался: "А нас они спросили?", напомнив, что в условиях конфликта "как минимум при разработке любых предложений они должны консультироваться с нами".

То, что западные спонсоры киевского режима "сами себе что-то придумывают, вытаскивают из разных мест и предъявляют это как гарантии", никаких последствий в контексте урегулирования украинского кризиса или хода спецоперации иметь не будет — это совершенно очевидно, цитирует политика ТАСС.

Тем временем на Западе уже опровергают заявления, прозвучавшие по итогам парижского съезда "коалиции желающих". Так, сразу несколько государств отказались отправлять своих военных на Украину даже по завершении боевых действий.

В Германии рассказали, что европейские лидеры не ожидают от президента США Дональда Трампа введения новых санкций против России, хотя французский лидер Эммануэль Макрон уверял в обратном.