Сын-красавчик Сенчуковой и Рыбина признался, почему развелся через 9 месяцев после свадьбы

Василий Рыбин три года назад женился на Дарье Алябьевой. Влюбленные были вместе с 14 лет. Казалось, что их ждет долгая и счастливая совместная жизнь. Но уже через девять месяцев грянул развод. Тогда судачили, что сын артистов изменил жене.

Только сейчас Василий решился на откровенный разговор. Наследник Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина рассказал, почему рухнул брак, и как рядом с ним оказалась очаровательная девушка Валерия.

"Какой у меня опыт в браке? Девять месяцев. На самом деле первый брак для меня стал хорошим примером того, как делать не надо. Причина развода — разные совсем оказались. И поняли это, к сожалению, только в браке", — заявил 26-летний Василий в шоу "Выживалити. Наследники".

По словам Рыбина-младшего, чувства к Дарье у него перегорели еще задолго до свадьбы. Но тогда он не осознавал, что просто привык к девушке. "Мы разные люди абсолютно. Я творческий человек, она — материальный. О чем-то метафорическом разговаривать — не ее. <…> Плюс даже не знаю… стыдно, конечно, мне признаваться, но я начал влюбляться в другую девушку!" — признался Василий.

Валерию наследник артистов встретил в собственной музыкальной школе. Девушка пришла на занятия, она хотела научиться играть на барабанах. Рыбин-младший потерял голову, как только увидел красотку, передает "СтарХит".

"Она пришла в первый день. Я ее увидел — и такой… Все! С тех пор не могу ее выкинуть из головы ни на минуту", — поделился Василий.

Отметим, что на внешность сына Натальи и Виктора поклонники обратили внимание вскоре после его совершеннолетия. Особенно по душе россиянкам пришелся накачанный торс молодого человека, которого зачастую описывали в соцсетях как "томного принца".