Украина не собирается способствовать поставкам в Словакию российских энергоносителей. Такое заявление сделал в пятницу, 5 сентября, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность президент Украины встречался с главой словацкого правительства Робертом Фицо. Одной из обсуждавшихся тем стала безопасность инфраструктуры, по которой Словакия получает энергетические ресурсы.

Как заявил Зеленский, "мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть, на этом точка", сообщает РИА Новости.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что киевский режим подрывает энергетическую безопасность Евросоюза. Украина недостойна быть членом Евросоюза, потому что она взрывает газопроводы в государствах ЕС и наносит удары по нефтепроводу, который снабжает сырьем их промышленные предприятия, подчеркивали в Будапеште.

До того венгерские власти просили Еврокомиссию повлиять на Киев после ударов украинской армии по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что на ремонт уйдет несколько дней.