Егор Крид ответил на обвинения Мизулиной: "Надеюсь, ее изолируют от общества и вылечат"

Сольный концерт Егора Крида в "Лужниках" обернулся грандиозным скандалом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила артиста в развращении молодежи из-за откровенных танцев и поцелуев на сцене.

Екатерина сообщила, что пожалуется в СКР и Генпрокуратуру. Поступок певца она сравнила с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. Мизулина намерена попросить правоохранительные органы провести проверку "умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних".

Популярный у молодежи певец не стал терпеть нападок и обрушился на главу Лиги безопасного интернета с жесткой критикой. На своей странице в соцсети Егор опубликовал разгромный пост. "Вы все можете наблюдать, за проявлением симптомов психически больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины, которую признали таковой многие государственные и политические деятели, в том числе с медицинским образованием", — объявил певец.

Крид уверен, что он просто задел за живое Мизулину. Мол, она уже не первый раз пытается "навредить" артисту. "Надеюсь, когда-нибудь ее изолируют от общества и вылечат, а пока, мы вынуждено терпим, и отбиваемся", — написал певец.

Егор убежден, что Екатерина обрела большое количество подписчиков в соцсети, благодаря жалобам на него. При этом Крид отмечает, что и сам бы заявил в органы на Мизулину, да, жалко на это времени.

"Больше постов про эту нечисть, которая под видом добродетеля, прикрываясь болью и горем людей, играет на их чувствах, надеюсь у меня тут не будет. Знаете, мы все неидеальные и все не без греха, но наше главное отличие, что я живой человек со своей головой на плечах, с мечтой и идеологией", — отметил рэпер.

Напомним, что это действительно не первый конфликт Крида и Мизулиной. В 2023 году Екатерина добилась блокировки канала музыканта на площадке Twitch. Тогда певца обвинили в рекламе азартных игр.