Россиян предупредили о мошеннической рассылке под видом Пенсионного фонда

Преступники рассылают россиянам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом предупредило в пятницу, 5 сентября, управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как отметило ведомство в своем Telegram-канале, в поддельном сообщении мошенников говорится, что адресат числится в списке Пенсионного фонда, поэтому "мы отправляем вам последний раз приглашение канала, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров".

Доверчивым гражданам сулят "увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки, новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него".

В действительности это мошенническая рассылка, которая грозит утечкой личных данных и лишением сбережений. Россиян просят объяснять своим пожилым родственникам, что нельзя доверять подобным сообщениям.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с якобы бесплатными интернет-курсами, которые в действительности являются вредоносной программой. С ее помощью преступники пытаются получить доступ к банковским приложениям в гаджете жертвы, чтобы перевести через них все средства на свои счета.

Между тем в Кремле признали, что не видят разницы между иностранными мессенджерами и российским MAX в контексте борьбы с мошенниками — злоумышленники могут использовать в своих преступных целях любой сервис, поэтому важно сохранять бдительность.