Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика будет поддерживать борьбу народа России за защиту суверенитета и интересы безопасности. Об этом рассказали в пятницу, 5 сентября, в российском Министерстве обороны.

Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, слова политика передал министру обороны России Андрею Белоусову посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхоль на приеме по случаю предстоящей 77-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики.

Ким Чен Ын пообещал, что "мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности".

По словам лидера КНДР, в его стране считают это "своим долгом перед братьями", равно как "оставаться верными договору между КНДР и Российской Федерацией".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что отношения между Москвой и Пхеньяном поднялись на уровень нерушимого сотрудничества. По словам дипломата, участие военных КНДР в освобождении Курской области от украинских националистов подтверждает боевое братство наших государств.

Между тем на Западе испугались встречи лидеров России, Китая и КНДР — она может "продемонстрировать всему миру единый антизападный фронт" и тем самым "лишить европейские страны легитимности".