Елена Малышева произвела фурор в театре: "Выгуляла на премьере дорогие подкрадули"

В Театре эстрады 4 сентября состоялась закрытая премьера мюзикла "Вальс-бостон". На мероприятии среди гостей была замечена Елена Малышева.

Теледоктор появилась на публике в цветах российского флага: в красно-синем пальто, красных колготках и туфлях в тон. В руках у Малышевой была стильная сумочка Gucci в бело-красно-синюю полоску. При этом, обувь ведущей произвела настоящий фурор. На туфли обратил внимание светский хроникер Феликс Грозданов и посвятил им отдельный пост на своей странице в соцсети.

"Елена Малышева выгуляла на премьере мюзикла "Вальс-бостон" дорогие подкрадули", — написал журналист и прикрепил к посту видео, на котором запечатлел обувь ведущей со всех сторон.

Поклонники теледоктора тут же принялись рассматривать ее наряд. Народ оценил и цвет, и необычный каблук. Однако нашлись и те, кто не понял модную находку Малышевой.

"Что-то налипло на каблуки"; "Тетя Мотя"; "А Малышева какая модница оказывается"; "Тоже хочу такие туфельки — шик же!"; "Они наверное как вся моя зарплата стоят.. Но очень красивые", — обсуждает народ в комментариях.