Бельгия предрекла "ужасающий шок" в случае конфискации активов России

Если западные страны решатся на конфискацию российских активов, замороженных в рамках санкций, это грозит крупным уроном европейским торговым площадкам. Об этом предупредил в пятницу, 5 сентября, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Как подчеркнул политик, подобный шаг со стороны властей объединенной Европы или отдельных государств "может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро".

Это отпугнет государства, вложившие деньги в европейскую экономику, указал Прево, отметив, что "если завтра эти активы могут быть конфискованы, то я лучше переведу их в другое место" (цитаты по ТАСС).

Двумя днями ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что финансово-экономический порядок в мире будет разрушен в случае воровства замороженных российских резервов Западом. При этом экономический сепаратизм будет только усиливаться.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что ответ Москвы в случае присвоения Западом российских активов "будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы", поскольку "вор должен сидеть в тюрьме, со всеми вытекающими последствиями".