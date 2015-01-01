Бывший муж Нетребко публично обратился к особенному сыну певицы: "Мой родной!"

В 2015 году Анна Нетребко вышла замуж за тенора Юсифа Эйвазова. Певец как родного принял сына артистки Тьяго, которого та родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Семейство было неразделимо в течение долгих лет.

Однако в прошлом году поплыли слухи о разводе. Пара не афишировала это обстоятельство, но Нетребко вдруг перестала носить обручальное кольцо, с которым обычно не расставалась, а в ее соцсетях перестали появляться фотографии Эйвазова. Под давлением общественности Анна и Юсиф сделали заявление и признались, что официально развелись. Супруги сообщили о том, что причиной их разрыва стали изменившиеся взгляды на жизнь.

5 сентября Анна Нетребко отмечает день рождения сына Тьяго. Мальчик, у которого еще в детстве нашли признаки аутизма, вырос настоящим красавцем и опорой своей матери. Тьяго впервые за долгие годы остался в праздник без Эйвазова, которого считал папой. Родной отец не принимает никакого участия в жизни Тиши (как ласково зовет сына Анна).

Несмотря на расстояние Юсиф нашел возможность поздравить мальчика. Он разместил трогательный пост в соцсети. "Мой родной человечек! Ты вырос чутким, умным и очень добрым человеком. Оставайся таким всегда! Очень тебя люблю, никогда не забуду то тепло и тот свет, что ты принес когда-то в мою жизнь", — обратился Эйвазов к Тьяго.