Владимир Путин прилетел в Самару

Российский лидер Владимир Путин вечером пятницы, 5 сентября, прилетел в Самару по завершении рабочей поездки во Владивосток. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Как уточняет "Коммерсантъ", в Самаре у президента запланированы совещание по двигателестроению и рабочая встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Когда в Самару приезжал глава федерального правительства Михаил Мишустин, ему показывали цеха "ОДК-Кузнецов". Политик констатировал, что наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями в области газотурбинного двигателестроения.

При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что сейчас важно говорить о технологической независимости России, поскольку "одни потребляют — другие производят".