Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС, несмотря на то, что Россия не против этого. Такое заявление сделал в пятницу, 5 сентября, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как написал политик в социальных сетях, предводитель киевского режима Владимир Зеленский называет отказ Венгрии поддерживать стремление Украины к евроинтеграции непонятным, тем более что даже российские власти не возражают: "Что ж, президент Зеленский снова в своем репертуаре".

Сийярто подчеркнул, что позиция венгерских властей не определяется внешними силами и не зависит от заявлений Москвы. Будапешту интересно лишь мнение венгерского народа, а "они не хотят, чтобы украинцы уничтожали наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность".

Поэтому "хотя президент Зеленский доверяет россиянам, мы не поддержим вступление Украины в ЕС", резюмировал венгерский министр.

Ранее источники утверждали, что президент США Дональд Трамп сумел переубедить главу венгерского правительства Виктора Орбана по вопросу евроинтеграции Украины. Это, как ожидается, позволит в ближайшие месяцы "выйти из тупика" по вопросу присоединения Украины к интеграционному объединению.

Между тем власти Евросоюза отвергли идею ускорить процесс вступления Молдавии в интеграционное объединение по сравнению с Украиной в связи с возражениями со стороны киевского режима. При этом для Украины сроки евроинтеграции весьма туманны из-за непреклонности венгерских властей.