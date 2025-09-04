Татьяна Арнтгольц страдает после расставания с Марком Богатыревым

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились пять лет назад. Причем новость о том, что актеры встречаются, стала сенсацией, потому что оба не афишировали отношения. А уже через год актриса родила мужу сына. Мальчика назвали Данилой.

Сейчас Арнтгольц счастлива в браке. Только разлуки с любимым заставляют ее страдать. Супруги часто вынуждены расставаться из-за несовпадения рабочих графиков. Оба актера очень много работают, Татьяна даже не всегда может сопровождать мужа на важных для него мероприятиях.

"Не совпадаем по отъездам. Я, к сожалению, пока попала всего лишь на пару премьер у Марка. Так получалось, что как только ставят премьеру, я в не в Москве. Очень хотелось бы, конечно, быть с мужем рядом в этот момент, посмотреть, что получилось, поддержать его", — поделилась актриса в беседе с WomaHit.ru.

По словам звезды кино, она очень старается находить время для семьи. Арнтгольц больше не хватается за все предложения о съемках и старается не загружать себя работой. Богатырев понимает жену и не обижается, когда она в очередной раз пропускает его премьеру.

"Мы команда с ним. Просто вместе в кайф: и отдыхать, и работать, и находиться дома. <…> В основных каких-то ценностях жизненных очень важно совпадать. Мы совпадаем", — отметила Татьяна.