Министерство войны официально появилось в США

Дональд Трамп переименовал Министерство обороны в Министерство войны 5 сентября. Официальный указ об этом уже подписан. Он будет действовать на время его правления.

"Мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы выиграли всё, что было до неё и между ней, — а потом мы решили пробудиться и сменили название на Министерство обороны. Итак, теперь мы — Министерство войны", — сказал президент США.

Трамп отметил, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".