Владимир Путин провел совещание по вопросам развития двигателестроения в Самаре

Владимир Путин после ВЭФ 5 сентября прилетел в Самару. Президент России провел совещание по вопросам развития двигателестроения.
Основные заявления президента России:
Двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития РФ и суверенитета;
— РФ входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям;
— Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах Superjet завершено;
— Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки;
— Необходимо развивать отечественную школу авиационного и ракетного двигателестроения, оно важно и для гражданской отрасли, и для оборонной.