Путин оценил разработки самарских авиапредприятий

Двигателестроение, его развитие и состояние отрасли - один из ключевых показателей технологического развития России и суверенитета страны. Об этом заявил Владимир Путин. Накануне поздно вечером президент из Владивостока прибыл в Самару, где провёл тематическое совещание.

Свою работу в регионе глава государства начал с посещения одного из ведущих предприятий авиационного, космического и наземного двигателестроения - "ОДК Кузнецов". Президент осмотрел выставку образцов агрегатов для боевой и гражданской авиации, вертолётной техники, новых типов летательных аппаратов, а также для космических ракет и наземных газотурбинных установок.

На совещании, посвящённом вопросам развития отрасли, глава государства сообщил о завершении импортозамещения двигателей на вертолётах "Ансат" и самолётах "Сухой Суперджет". По словам Владимира Путина, новые агрегаты соответствуют лучшим мировым стандартам.

Глава государства выслушал доклады о перспективах применения двигателя "ПД-8", а также заявил о необходимости оперативно завершить разработку и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя "ПД-26" - первого агрегата большой тяги, разработанного в России.

"Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - отметил президент.

После совещания по вопросам развития двигателестроения Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Он доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и представил несколько высокотехнологичных инвестиционных проектов, в том числе касающихся беспилотных авиационных систем и промышленных роботов, а также создания первого в России завода по производству пищевой добавки - ксантановой камеди, сообщает "ТВ Центр".