Беспорядки охватили второй по величине город в Сербии

В Сербии продолжаются массовые протесты. Беспорядки охватили второй по величине город в стране - Нови-Сад.

На улицы вышли более семи тысяч человек. Толпа собралась перед зданием городского университета. Активисты забросали полицейских камнями, мусором и бутылками с зажигательной смесью. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ, вооружённый спецназ оттеснил протестующих.

В ходе акций протеста задержаны десятки человек. Митинги в стране продолжаются уже не первый месяц, власти считают их попыткой цветной революции, сообщает "ТВ Центр".