Во Владивостоке подписано соглашений на 6 триллионов рублей

Свыше шести триллионов рублей - сумма различных проектов, которые будут реализованы по итогам Восточного экономического форума. И это только те соглашения, которые не составляют коммерческую тайну.

Сегодня во Владивостоке - заключительный день ВЭФ. Всего за время его работы подписали более 350 договоров. Мероприятия юбилейного форума посетили восемь тысяч гостей из 75 стран. Самые многочисленные делегации - из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.

В ходе последнего дня работы площадки пройдут десятки тематических сессий. Участники посетят заседания, посвящённые в том числе киноиндустрии, музейной и научной деятельности, сообщает "ТВ Центр".