На ГАЗе возрождают производство "Волги"

На Горьковском автозаводе весной 2026 года стартует производство "Волги". Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передаёт ТАСС.

"Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал зампред правительства. Он оставил без комментария вопрос о возможности привлечения китайского партнёра в этом проекте.

Автомобили под маркой "Волга" выпускались на ГАЗе с 1956 года. Машины в основном обслуживали советскую номенклатуру и стали культурным символом времени. Было выпущено несколько поколений автомобилей.

После распада СССР завод пытался возродить производство машины под этим брендом. С 2008 по 2010 год выпускался автомобиль Volga Siber. В 2022 году Мантуров заявил о планах возрождения бренда "Волга".