Всё больше появляется свидетельств того, что воинственные заявления стран участниц так называемой коалиции желающих являются лишь игрой на публику. Речь идёт о готовности государств ЕС направить свои войска на Украину, о чем представители коалиции якобы договорились на недавней встрече в Париже.

Разоблачающее признание сделал премьер-министр немецкой земли Бавария. В интервью германским СМИ политик заявил, что Бундесвер не готов к участию в авантюре по развертыванию войск НАТО на Украине. Схожие сообщения приходят и из других стран Старого Света.

Зеленский гордится этой встречей едва ли не больше, чем саммитом коалиции желающих в Париже. Как сообщается, недалеко от Ужгорода встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. Заявил, что буквально будет давить на весь Евросоюз по вопросу поставки российских энергоресурсов в Европу.

Бредовые мысли главаря киевского режима оценили сразу. Ведь смешал не только энергетическую безопасность своей страны, но и все возможные политические аспекты. Вот только в европейских столицах, где трезво оценивают ситуацию, Киеву прямо заявляют: в ЕС мы вас не ждем. И это именно их решение, а не злобные происки Москвы.

Задумываются в Евросоюзе уже и о перспективах неприглядной истории, когда заморозили российские активы. Доходы от них, конечно можно ещё какое-то время отправлять на военную поддержку киевского режима, но вопросом, что будет дальше, задаётся все больше европейских политиков.