Собянин рассказал о развитии бывшей промзоны в Зеленограде

В Зеленограде на территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники создают современный жилой район. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, на площади 75 гектаров в районе Крюково возводят социальную инфраструктуру, дома и бизнес-объекты.

Уже готовы торгово-логистический комплекс на семьсот рабочих мест и детский сад с бассейном. Рядом скоро появится школа с лабораторно-исследовательскими комплексами, медиатекой, спортивным и гимнастическим залами.

В планах - построить ещё одно образовательное учреждение, где будут обучаться 800 детей. Территорию благоустроят, высадят деревья и кустарники.