В Большом театре прошёл гала-концерт Аиды Гарифуллиной

Арии великих русских и зарубежных композиторов на исторической сцене Большого театра: в Москве прошёл сольный гала-концерт всемирно известной оперной певицы Аиды Гарифуллиной, сообщает "ТВ Центр".

Перед талантом артистки преклоняются Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, её голос звучал в лучших залах мира, включая "Ковент-Гарден2, "Ла Скала", "Метрополитен-опера". И теперь впервые Гарифуллина представила сольную программу на сцене Большого.

Гала-концерт открыл юбилейный, 250 театральный сезон. Вечер прошёл в сопровождении симфонического оркестра. Перед зрителями также выступили знаменитые артисты и звёзды ведущих музыкальных театров.

"Аида - это невероятный талант, звезда, невероятный мастер. И выступать вместе, именно исполнять произведения дуэтом, наверное, для меня это самое ценное и самое интересное в этом концерте. И, конечно, это невероятный праздник, я уверен, для Аиды и для нас всех - её друзей", - отметил скрипач, народный артист России Вадим Репин.