В Самаре начались соревнования по адаптивному футболу "Стальная воля"

Самаре проходят всероссийские соревнования по адаптивному футболу "Стальная воля". Мероприятие объединило около 600 участников из 24 регионов. Матчи проводятся в семи дисциплинах.

Среди спортсменов - люди с различными недугами, как врожденными, так и приобретёнными. И для каждого из них выход на поле - это уже победа не над соперником, но прежде всего над самим собой.

Сильнейшие в своих группах команды примут участие в финале турнира, который пройдет в Сириусе в конце октября, сообщает "ТВ Центр".