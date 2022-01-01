Российские военные уничтожили быстроходный морской дрон ВСУ

Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Также за минувшие сутки авиация и ракетные войска нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации иностранных наёмников на Украине.

Ещё силы ПВО сбили за 24 часа пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотников противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.