Сотни мощных взрывов прогремели ночью и утром в крупных городах Украины. Поражены военные объекты неонацистов в Киевской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщает "ТВ Центр".

В считанных километрах от линии соприкосновения трёхтонная авиабомба разрушила базу наёмников и боевиков ВСУ в Димитрове рядом с Красноармейском. Ещё один сокрушительный удар нанесён по зданию в Купянске, где размещали вооружение.

Целая серия детонаций зафиксирована в Славянске. Там уничтожен крупный железнодорожный узел, который обеспечивал переброску резервов и снарядов. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, украинские военные объекты ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре.