Астрономам удалось увидеть самую древнюю галактику

Стало известно о научном открытии, которое может перевернуть представление об эволюции Вселенной. Международная команда астрономов обнаружила космический объект, который претендует на звание самой древней известной галактики.

По предварительным расчётам исследователей, потенциальная рекордсменка, которую нарекли Капотауро, образовалась всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва- сущее мгновение по космическим меркам. Для сравнения, вторая по старшинству звёздная система появилась почти на 200 миллионов лет позже.

Впрочем, астрофизики предупреждают - для окончательного утверждения, необходимы дополнительные наблюдения и анализ полученных данных, сообщает "ТВ Центр".