В Москве стартовал конкурс волонтёрских команд "Доброе сердце столицы". Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В этом году соревнование пройдёт под девизом "Наполняем город смыслами". Участвовать приглашают школьников старше 14 лет, а также студентов, представителей бизнеса и инициативных горожан. Заявки можно оставлять на сайте конкурса.

Всего представлено семь номинаций. Командам предложат решить практические задания и разработать интересные проекты для социально ориентированных некоммерческих организаций. Победители примут участие в фотовыставке и будут приглашены на стажировку в ресурсный центр "Мосволонтёр".

Соревнование проводится в столице уже в 11-й раз. За это время к нему присоединились более 90 тысяч москвичей.