Россиянам рассказали, как получить от работодателя миллион рублей

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за рождение ребёнка. Об этом РИА Новости сообщил глава Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов.

Новое правило заработает с 2026 года. Эта выплата не будет облагаться налогами. По словам Абрамова, сегодня бизнес очень креативно подходит к выработке мер по повышению рождаемости.

"Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее", — сказал он.

Ранее стало известно, что в российских регионах власти будут платить несовершеннолетним за рождение детей помимо обязательных федеральных выплат дополнительные пособия. Суммы варьируются от 80 до 150 тысяч рублей.