Парад трамваев в Москве завершился выставкой на Чистых прудах

Юбилейный парад трамваев и ретроавтомобилей завершился в Москве масштабной выставкой на Чистых прудах. Там организаторы развернули для гостей мероприятия полевую кухню.

Парад проводится в двадцатый раз. В этом году его посвятили московскому трамваю - одному из самых любимых видов городского транспорта для москвичей и гостей города, сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Колонна из 15 исторических трамваев стартовала от станции метро "Новокузнецкая", проехала по Большому Устьинскому мосту и Бульварному кольцу. Финиш состоялся на Чистопрудном бульваре. Параллельно с трамваями в колонне ехали более 30 ретроавтомобилей. За парадом наблюдали тысячи москвичей и гостей столицы.