Москвичам пообещали летнее тепло в сентябре

В Москву пришло бабье лето. Сухая и тёплая погода задержится в столичном регионе на несколько дней. Об этом написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Над Москвой хозяйничает антициклон. Для такого атмосферного явления характерна погода без осадков и сильного ветра. В ближайшие пять дней в дневные часы воздух в столице прогреется до плюс 19-22 градусов.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, осадков в Москве и области не ожидается, как минимум, до 12 сентября. К концу следующей недели столики термометров могут подняться до отметки в 26 градусов. Такой тёплой погоды в регионе не было с конца июля.