Собянин рассказал о поддержке фармпредприятий

В Москве возрастут объёмы производства лекарств. О поддержке фармацевтической отрасли рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что Москва - один из крупнейших фармацевтических центров России. В городе расположены более трёхсот предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия.

Столица выпускает на рынок препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и вакцины.

Три действующих предприятия Москвы - ПК-137, "Велфарм-М" и "Р-Опра" – уже поставляют городу продукцию в рамках офсетных контрактов.