Путин наградил Лепса орденом Дружбы

Президент Владимир Путин пописал указ о награждении государственными наградами. В документе есть, в том числе деятели культуры и искусства.

Народная артистка России, певица Лариса Долина удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Народный артист России, певец Григорий Лепс награждён орденом Дружбы, следует из указа главы государства.

Также поэт Юрий Энтин за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждён орденом "За заслуги в культуре и искусстве".