Загадки истории: стреляла ли Фанни Каплан в Ленина

107 лет тому назад, 30 августа 1918 года на территории завода Михельсона (ныне это Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича) было совершено покушение на жизнь председателя Совнарокома Владимира Ульянова-Ленина. По официальной версии, в него стреляла 28-летняя Фанни Каплан из партии эсеров. Спустя несколько дней она была без суда убита выстрелом в голову на территории Кремля. Что было странно, поскольку так обычно устраняют ненужных свидетелей. Есть странность и в том, что Ленин отправился выступать на завод Михельсона в день, когда в Петрограде был убит глава городской ЧК Моисей Урицкий и когда, казалось бы, должны были быть приняты усиленные меры безопасности. Тем не менее, Ленин поехал выступать даже без охраны, с одним водителем. Причём сделал это по настоянию Свердлова, который в то время занимал второй пост в государстве.

Угрюмый взгляд, отталкивающее и злое лицо. Такой Фанни Каплан представала перед зрителями в фильме "Ленин в 1918". Демонический образ, который должен вызывать ненависть. В советском фильме и не могли как-то иначе показать ту, которую обвинили в покушении на вождя мировой революции.

На самом деле в 1906 году Фанни Каплан, вернее Фейга Ройтблат, так ведь её звали по-настоящему, выглядела совсем по-другому. И именно тогда о ней впервые написали киевские газеты. Имя, впрочем, не упомянули, а сообщили лишь только то, что в гостинице "Купеческой" на месте преступления задержана юная террористка.

Она происходила из бедной еврейской семьи, и можно сказать, что бурные события Первой русской революции подхватили её и потащили по течению. И было это окрашено в цвета революционной романтики.

Владимир Шаповалов, политолог, член правления Ассоциации политической науки: В российском обществе сформировалось представление о том, что революционеры-террористы - это самые достойные люди, а их жертвы чиновники, государственные деятели, министры - являются врагами общества.

Каплан ушла из дома, примкнула к анархистам, встретила среди них Виктора Гарского, который добывал деньги для революционной деятельности разными незаконными способами. Он вскружил Фанни голову и буквально втянул в террористическую деятельность. В декабре 1906 года они сняли в киевской гостинице фешенебельный номер на двоих. Фанни помогала Гарскому собирать бомбу для покушения на киевского губернатора Владимира Сухомлинова, который в будущем станет военным министром Российской империи. Но бомба взорвалась в номере, Каплан контузило и ранило. Гарский не пострадал. Они вместе выбрались из гостиницы, но на улице ослабевшую от потери крови девушку задержала полиция. Гарский скрылся.

Ей грозила смертная казнь за терроризм, но по молодости лет её приговорили к пожизненной каторге. Каплан попала на Нерчинскую каторгу в Мальцевскую тюрьму, где отбывали срок особо опасные преступницы.

Ярослав Леонтьев, доктор исторических, профессор МГУ имени Ломоносова: "Там была Надежда Терентьева - одна из организаторов взрыва дачи Столыпина на Аптекарском острове, там была убийца военного министра Сахарова Анастасия Биценко, которая в Саратове его застрелила и ещё ряд таких же фигур".

Но особенно Каплан сошлась с террористкой Марией Спиридоновой, которая смертельно ранила из револьвера советника тамбовского губернатора. Вот эти женщины и сформировали революционную идеологию Фанни Каплан. В связи с 300-летием дома Романовых бессрочную каторгу Каплан заменили на 20-летнюю, в 1926 года она должна была выйти на свободу. Но Февральская революция 1917 года освободила всех политкаторжан.

На каторге Каплан начала слепнуть, после освобождения она направляется в Москву, затем ей выдали направление в Евпаторию, в один из лучших санаториев, который теперь назывался домом каторжан, а затем попадает в клинику известнейшего офтальмолога Леонарда Гиршмана в Харькове, где ей сделали операцию, после чего Каплан зрение якобы полностью восстановилось.

Грянула Октябрьская революция. Каплан её не поддержала. Более того, после Брестского мира с немцами она начала считать большевиков предателями. В это время она примыкает к боевой группе левых эсеров. Вот что впоследствии рассказывал эсер Владимир Вольский: "С Фаней Каплан я встретился раза два в мае месяце 1918 года… Каплан в беседе со мной говорила о том, что она хочет совершить какой-нибудь террористический акт против представителей Коммунистической партии".

О выступлениях лидеров большевиков сообщалось в газетах, но не уточнялось, кто именно выступит. Так что эсеры разбили город на участки, каждый из которых курировала группа из трёх человек. Они должны были выяснить, где же Ленин. Во время выступления тройка, отвечающая за этот участок, должна была совершить покушение.

30 августа 1918 года, завод Михельсона. Он входил в участок, на котором действовала тройка с Каплан. Как ни странно, Ленин выступал на заводе практически без охраны. На выходе, когда Ленин общался с рабочими, в него стреляют. Две пули попали в вождя. А неподалёку от места покушения спокойно стояла Каплан, словно чего-то ждала, и это покушение приписали ей. Однако была ли она покушавшейся или её просто подставили, до сих пор не ясно.

Сергей Войтиков, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН: "Можно сказать совершенно очевидно: стреляла не Фанни Каплан. Ленин совершенно чётко видел, кто именно в него стрелял и когда он очнулся, он задал совершенно конкретный вопрос, который зафиксирован в мемуарной литературе: "Его поймали?".

Но может ли быть такое, что Ленин не разглядел стрелявшего? И в действительности на него покушался кто-то из эсеров, входивших в тройку Каплан? А она была на это не способна из-за плохого зрения и из-за того, что не умела обращаться с оружием? Но с другой стороны женщине легче, чем мужчине, подобраться поближе к вождю, не вызывая подозрения. И ведь есть сведения, что после лечения зрение Каплан восстановилось. И по некоторым данным, она умела обращаться с оружием.

Ярослав Леонтьев, доктор исторических, профессор МГУ имени Ломоносова: "Я тоже находил одно интереснейшее свидетельство относительно недавно в нижегородском архиве. Один из рабочих, тоже участников эсеровского подполья, вспоминал, как Каплан тренировалась с его другом в стрельбе по мишени и что вроде бы она попадала".

По официальным документам на допросе она якобы сказала следующее: "Я стреляла в Ленина потому, что считаю, что он предатель, и чем дольше он живёт, тем он удаляет идею социализма на десятки лет".

Но дальше всё было очень странно. Вместо того, чтобы затеять громкий судебный процесс, по указанию Якова Свердлова 3 сентября Каплан без суда и следствия расстреляли во дворе Кремля. Руководство большевиков почему-то решило спрятать все концы в воду. Некоторые подозревают, что столь быстрая казнь должна была скрыть то, что за покушением стоял кто-то из руководства большевиков.

По некоторым данным, расстрелял её лично комендант Кремля Павел Мальков. В своих мемуарах он описывает, как пришёл к Свердлову спросить: где хоронить Каплан?

"Яков Михайлович медленно поднялся и, тяжело опустив руки на стол, будто придавив что-то, чуть подавшись вперёд, жёстко, раздельно произнёс: "Хоронить Каплан не будем. Останки уничтожить без следа...", - писал Мальков.

Тело Каплан запихнули в бочку, облили бензином и сожгли. Есть сведения, что останки Фанни Калан выбросили в Москва-реку.

Владимир Шаповалов, политолог, член правления Ассоциации политической науки: "Прах уничтожен, развеян, его не существует для того, чтобы не было могилы, на которую юные революционеры-террористы будут приходить, давать клятвы, что они доведут дело Фанни Каплан до конца, будут идти на новые теракты против вождей большевизма".

Итак, на вопрос стреляла Каплан ли в Ленина или кто-то другой точного ответа до сих пор нет. Возможно, в него стрелял кто-то из двоих эсеров, входивших в её тройку. Но их имена никому ничего сейчас не скажут, а вот имя Фанни Каплан навсегда вошло в историю.