На линии соприкосновения наши бойцы ускорили продвижение в районах Константиновки, Красноармейска и Купянска. Накануне по бандеровцам в посёлке Новый Мир нанесён мощный артиллерийский удар. Через несколько часов он перешёл под контроль российских подразделений.

Мобильные отряды курсируют вдоль всего купянского участка. Сегодня разведчики подняли в воздух дрон, облетели позиции ВСУ в деревне Красное Первое. Активности не заметили. Похоже, что противник сбежал. А, Купянск уже однозначно отрезан от путей снабжения.

В Сумской области идёт мощный накат на Юнаковку. Точнее, на последние укрепления бандеровцев в селе. Оплот ВСУ в северном приграничье, как говорят наши штурмовики, отвалился. Ожесточённого сопротивления уже нет.

В ДНР ударами авиации уничтожено сразу несколько крупных объектов ВСУ - пункт дислокации в Доброполье, склад в Константиновке и железнодорожное депо в Красноармейске.