Минобороны представило новых героев спецоперации

Рядовой Азат Азов в составе расчёта взвода огневой поддержки выполнял задачу по ротации личного состава на передовой. Когда одна из групп попала под миномётный обстрел и атаку вражеского FPV-дрона, а двое военных получили ранения, Азат дал команду рассредоточиться и выдвинулся к сослуживцам. Рядовой оказал им первую помощь и вызвал эвакуационную группу. Он спас жизни товарищей и сохранил боеготовность подразделения.

Гвардии лейтенант Иван Холев обеспечил бесперебойную связь на стратегическом направлении, благодаря чему наши штурмовые группы заняли важные рубежи. Аппаратура была повреждена после артиллерийского обстрела. Иван, оценив обстановку, отправил двух бойцов для устранения неполадок, при этом постоянно корректировал их передвижение с помощью беспилотника. В кратчайшее время место обрыва кабеля был найдено, связь восстановлена, сообщает "ТВ Центр".