Дональд Трамп снова пугает Россию санкциями. Теперь президент США выражает готовность ко второй фазе ограничительных мер.

Как пишут американские СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям. При этом никаких подробностей глава Белого дома не привёл.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России. После введения санкций стало понятно, что выстраиваемые десятилетиями отношения США и Индии испортились.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.