Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага обвиняют в крупном мошенничестве

Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага и группу бывших полицейских обвиняют в крупном мошенничестве. Они действовали совместно и нанесли ущерб в размере четырёх миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.

Преступная группа шантажировала граждан и запугивала их задержанием за фейковые правонарушения, в том числе за содействие террористической деятельности. Злоумышленники вымогали у жертв деньги и заставляли переводить их с банковских счетов на биржах в обмен на свободу.

Известно, что в группе было шесть человек. Пятерым предъявлено обвинение, их заключили под стражу. Ещё один фигурант уголовного дела объявлен в розыск.