За ночь сбиты 69 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов над регионами России, сообщило Минобороны 7 сентября.
21 — над территорией Краснодарского края,
13 — над территорией Воронежской области,
10 — над территорией Белгородской области,
семь — над территорией Астраханской области,
шесть — над территорией Волгоградской области,
четыре — над акваторией Азовского моря,
три — над территорией Ростовской области,
два — над территорией Брянской области.
По одному БПЛА уничтожено над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.