За ночь сбиты 69 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов над регионами России, сообщило Минобороны 7 сентября.

21 — над территорией Краснодарского края,

13 — над территорией Воронежской области,

10 — над территорией Белгородской области,

семь — над территорией Астраханской области,

шесть — над территорией Волгоградской области,

четыре — над акваторией Азовского моря,

три — над территорией Ростовской области,

два — над территорией Брянской области.



По одному БПЛА уничтожено над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.